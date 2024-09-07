Куркума улучшает обмен веществ и поддерживает здоровое пищеварение.

Куркума - яркая желтая специя, обычно используемая в индийской кухне, привлекла значительное внимание своими потенциальными преимуществами для похудения. Она богата куркумином, биоактивным соединением с мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, пишет healthshots.com.

"Считается, что куркумин улучшает обмен веществ, снижает усвоение жиров и поддерживает здоровое пищеварение, что делает куркуму многообещающим союзником в вашем путешествии к похудению", - говорится в публикации.

Куркума - полезные свойства

Как показало исследование, опубликованное в журнале Frontiers Pharmacology, куркума может помочь в потере веса именно благодаря активному соединению "куркумин".

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По словам диетолога Пуджи Кедии, среди преимуществ куркумы для похудения следует выделить:

Противовоспалительное действие. Уменьшая воспаление, куркума может повысить метаболизм и помочь вам похудеть.

Ускоряет метаболизм. Куркума увеличивает выработку желчи в желудке, что необходимо для переваривания жиров.

Регулирует накопление жира. Куркумин помогает остановить процесс формирования новых жировых клеток и преобразует белый жир (который хранит энергию) в бурый жир (который сжигает энергию). Это помогает вам эффективно терять вес.

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Улучшает чувствительность к инсулину. Инсулинорезистентность может привести к увеличению веса и трудностям в потере веса. Было показано, что куркумин улучшает чувствительность к инсулину, что помогает регулировать уровень сахара в крови и предотвращает накопление жира.

Подавляет накопление жира. Куркума может подавлять рост жировой ткани, регулируя гормоны, такие как адипонектин и лептин, которые участвуют в метаболизме жиров и энергетическом балансе. Модулируя эти гормоны, куркума помогает уменьшить накопление жира и помогает в потере веса.

Снижает окислительный стресс. Окислительный стресс - еще один фактор, связанный с ожирением и метаболическим синдромом.

В связи с этим, как утверждают специалисты, включение куркумы в свой рацион вместе со здоровым питанием и регулярными физическими упражнениями может помочь вам похудеть.

Напомним, ранее УНИАН писал, чем может быть опасна куркума для здоровья.

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