Запомните слово, о котором знают немногие украинцы.

"Простроченный" - популярное слово, которым описывают вещи с истекшим сроком годности. Так можно описать продукты, лекарства или платежи. У этого слова есть малоизвестный украинский аналог. Запомните его и обогатите свой словарный запас.

Как будет на украинском "просроченный"

На украинском "просроченный" будет "протермінований". Используйте это слово, чтобы описать вещь с истекшим сроком годности:

Актор зазначив, що в нього є американська віза, але вона давно протермінована .

. Бібліотекарка люб'язно скасувала штраф за протерміновані книжки.

книжки. Іноді у цьому магазині продають протерміноване морозиво.

Слово "прострочений" в украинском языке также существует. У него есть два значения.

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Первое значение слова "прострочений" такое же, как "протермінований" - то есть тот, у которого истек срок годности. Эти слова являются синонимами. Вот несколько примеров употребления слова:

Однією з причин відмови у в'їзді може стати прострочений паспорт.

паспорт. Якщо продукт прострочений , краще його викинути.

Второе значение - от слова "прострочИти":

Іван стояв унизу і перед собою бачив лише широку підошву, прострочену в два ряди міцними цвяхами.

в два ряди міцними цвяхами. Сорочка мала підігнутий зріз, прострочений на машинці наосліп.

Таким образом, говорить "прострочений" на украинском можно и это не является ошибкой. Не стоит считать это слово русизмом.

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