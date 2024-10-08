"Простроченный" - популярное слово, которым описывают вещи с истекшим сроком годности. Так можно описать продукты, лекарства или платежи. У этого слова есть малоизвестный украинский аналог. Запомните его и обогатите свой словарный запас.
Как будет на украинском "просроченный"
На украинском "просроченный" будет "протермінований". Используйте это слово, чтобы описать вещь с истекшим сроком годности:
- Актор зазначив, що в нього є американська віза, але вона давно протермінована.
- Бібліотекарка люб'язно скасувала штраф за протерміновані книжки.
- Іноді у цьому магазині продають протерміноване морозиво.
Слово "прострочений" в украинском языке также существует. У него есть два значения.
Первое значение слова "прострочений" такое же, как "протермінований" - то есть тот, у которого истек срок годности. Эти слова являются синонимами. Вот несколько примеров употребления слова:
- Однією з причин відмови у в'їзді може стати прострочений паспорт.
- Якщо продукт прострочений, краще його викинути.
Второе значение - от слова "прострочИти":
- Іван стояв унизу і перед собою бачив лише широку підошву, прострочену в два ряди міцними цвяхами.
- Сорочка мала підігнутий зріз, прострочений на машинці наосліп.
Таким образом, говорить "прострочений" на украинском можно и это не является ошибкой. Не стоит считать это слово русизмом.