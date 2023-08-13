Начало учебного года для каждого учителя означает ознакомление с именами учеников, которых они будут учить. Порой, преподавателям приходится привыкать к новым и довольно необычным именам или изучать написание более классических имен.
Одна из учительниц поделилась в соцсети именами своих новых учеников, которые она должна запомнить накануне первого сентября. Некоторые из них, как пишет Mirror, стали настоящим испытанием.
Среди учеников преподавательницы есть Джаксен и Алия, чьи имена довольно распространены в той стране. Однако некоторые из имен учительницу действительно удивили. Среди них: Кристисару, Пресиллар, Анджевел'Ли, Энджел-Ли, Деклин и Карлеб.
Мнения относительно этих имен в соцсетях разделились:
- "Это действительно трагично, по крайней мере, никто из них не подвергается издевательствам, потому что имена все такие плохие, лол".
- "Эти родители действительно не думают об этом".
- "Я думаю, что многим родителям следует записаться в школу, потому что они, очевидно, никогда не заканчивали начальную школу".
К обсуждению присоединились и другие учителя. Одна из преподавательниц вспомнила, что у нее был ученик Дж'Ли, но имя произносилось как "Джайли".
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