В класс преподавательницы попали несколько детей с необычными именами.

Начало учебного года для каждого учителя означает ознакомление с именами учеников, которых они будут учить. Порой, преподавателям приходится привыкать к новым и довольно необычным именам или изучать написание более классических имен.

Одна из учительниц поделилась в соцсети именами своих новых учеников, которые она должна запомнить накануне первого сентября. Некоторые из них, как пишет Mirror, стали настоящим испытанием.

Среди учеников преподавательницы есть Джаксен и Алия, чьи имена довольно распространены в той стране. Однако некоторые из имен учительницу действительно удивили. Среди них: Кристисару, Пресиллар, Анджевел'Ли, Энджел-Ли, Деклин и Карлеб.

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Мнения относительно этих имен в соцсетях разделились:

"Это действительно трагично, по крайней мере, никто из них не подвергается издевательствам, потому что имена все такие плохие, лол".

"Эти родители действительно не думают об этом".

"Я думаю, что многим родителям следует записаться в школу, потому что они, очевидно, никогда не заканчивали начальную школу".

К обсуждению присоединились и другие учителя. Одна из преподавательниц вспомнила, что у нее был ученик Дж'Ли, но имя произносилось как "Джайли".

Женщина выбрала для дочери "странное" имя и переживает, что скажет ее сестра

Женщина с мужем определились с именем для дочери, которая вот-вот должна была родиться. Однако мать переживает, как на это решение отреагирует ее сестра.

Выбранное для дочери имя рифмуется с именем ее племянника. Речь идет об именах Марни и Барни.

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