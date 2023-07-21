Украинцы припомнили российскому оккупанту все.

Сегодня в России задержали террориста Игоря Гиркина, который развязал войну на Донбассе в 2014 году и выступал за уничтожение украинской государственности.

Причастного к сбитию Боинга MH-17 возле Донецка оккупанта обвиняют в призывах к экстремизму. Он критиковал российского диктатора Путина и военное руководство РФ за провалы в войне против Украины, а также прогнозировало начало гражданской войны.

Социальные сети взорвались мемами на тему его ареста и будущего. Стоит отметить, что в прошлом году Гаагский суд заочно приговорил Гиркина виновным в катастрофе MH17 и гибели 298 человек. Он скрывался от правосудия, но теперь может оказаться в российской тюрьме.

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Пользователи сети вспомнили, как после мятежа ЧВК "Вагнер" российские пропагандисты "прозрели" и увидели криминальную историю Пригожина. То же самое теперь ожидает Гиркина, думают они.

Не обошли вниманием и фотографию главаря вагнеровцев Евгения Пригожина в лагере.

Также в сети вспомнили дебаты Гиркина и российского политика Алексея Навального в 2017 году. Оппозиционер сидит в тюрьме с февраля 2021 года.

Не обошли вниманием и "исчезновение" российского генерала Сергея Суровикина, который не появлялся на людях от мятежа "вагнеровцев".

Задержание Гиркина: что известно

Сегодня жена террориста сообщила, что ее мужа дома задержали сотрудники Следственного комитета РФ и увезли в неизвестном направлении.

Соратники оккупанта уже выпустили заявление, в котором пожаловались на ограничение свободы слова со стороны представителей властей РФ.

Известно, что Гиркина уже доставили в суд, его хотят взять под арест до 18 сентября, поскольку "он обладает навыками конспирации и противодействия". Его обвиняют в "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности".

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