Миллиардер Рэй Далио заявил, что значительной составляющей его успеха является именно медитации, пишет CNBC.
Далио считает, что мир переживает период стремительных изменений, вызванных обострением геополитического напряжения, трансформацией экономических систем и быстрым технологическим прогрессом. По его словам, в ситуации, когда люди сталкиваются с "меняющимся мировым порядком", особенно важно концентрироваться на действительно значимых вещах.
"Я думаю, что вопрос заключается, прежде всего, в том, как мы будем вести себя друг с другом", - сказал он.
Бизнесмен подчеркнул, что поведение людей будет иметь "особенно важное" значение в течение следующих пяти-десяти лет.
Влияние медитации на успех
Далио также поделился своими мыслями о важности медитации в собственной жизни.
"Я считаю, что лучшим советом, который я мог бы кому-то дать, было бы медитировать, и это потому, что это дает вам спокойствие и невозмутимость. Это дает вам ощущение духовности, что означает... связь со Вселенной, связь с людьми", - отметил он.
"Независимо от успеха, которого я достиг в жизни, он был в большей степени благодаря моей медитации, чем чему-то другому", - добавил Далио.