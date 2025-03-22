По его словам, в основе успешной жизни лежит спокойствие, гармония, связь с собой и людьми. А всему этому учит медитация.

Миллиардер Рэй Далио заявил, что значительной составляющей его успеха является именно медитации, пишет CNBC.

Далио считает, что мир переживает период стремительных изменений, вызванных обострением геополитического напряжения, трансформацией экономических систем и быстрым технологическим прогрессом. По его словам, в ситуации, когда люди сталкиваются с "меняющимся мировым порядком", особенно важно концентрироваться на действительно значимых вещах.

"Я думаю, что вопрос заключается, прежде всего, в том, как мы будем вести себя друг с другом", - сказал он.

Видео дня

Бизнесмен подчеркнул, что поведение людей будет иметь "особенно важное" значение в течение следующих пяти-десяти лет.

Влияние медитации на успех

Далио также поделился своими мыслями о важности медитации в собственной жизни.

"Я считаю, что лучшим советом, который я мог бы кому-то дать, было бы медитировать, и это потому, что это дает вам спокойствие и невозмутимость. Это дает вам ощущение духовности, что означает... связь со Вселенной, связь с людьми", - отметил он.

"Независимо от успеха, которого я достиг в жизни, он был в большей степени благодаря моей медитации, чем чему-то другому", - добавил Далио.

Вас также могут заинтересовать новости: