В городе Апостолово ямы на улицах щедро засыпали скошенной травой.

В Днепропетровской области водители сняли совсем необычный ремонт автомобильных путей с помощью скошенной травы.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

В городе Апостолово ямы на улицах щедро засыпали скошенной травой. Местные уже шутят, что получился экологически чистый ремонт.

И этим не слишком и радуются, понимая, что самодельные заплатки быстро завянут и поэтому ждут, когда местные власти наконец отремонтируют городские ямы более традиционными методами.

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Автор: Олег Давыгора