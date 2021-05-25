В Днепропетровской области ямы на дороге залатали травой
В Днепропетровской области водители сняли совсем необычный ремонт автомобильных путей с помощью скошенной травы.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
В городе Апостолово ямы на улицах щедро засыпали скошенной травой. Местные уже шутят, что получился экологически чистый ремонт.
И этим не слишком и радуются, понимая, что самодельные заплатки быстро завянут и поэтому ждут, когда местные власти наконец отремонтируют городские ямы более традиционными методами.
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