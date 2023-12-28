Этот совет очень важен для вашего здоровья, поэтому не игнорируйте его.

Многие диетологи и врачи рекомендуют есть больше овощей, в том числе речь идет и о салатах. В салатах много овощей, что позволяет людям "есть радугу".

"Хотя рутина может помочь создать структуру и поддержать цели по снижению веса, она также может привести к дисбалансу", - говорит Мишель Милгрим, MS RD CDN CCMS CLC, директор программы по оздоровлению сотрудников Northwell Health в комментарии Parade. "Если вы, например, пьете только кофе в течение дня, то, скорее всего, у вас переизбыток кофеина и рискуете получить обезвоживание".

Тем не менее, Милгрин отмечает, что в салаты можно добавлять различные ингредиенты, чтобы удовлетворить потребности в питательных веществах. Такие организации, как Американская ассоциация сердца (AHA), рекомендуют употреблять четыре порции фруктов и овощей ежедневно.

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"Некоторые продукты обладают высокой питательностью, например, фрукты и овощи, которые обеспечивают организм большим количеством витаминов, минералов и клетчатки", - говорит Келли Редфилд, диетолог из WellTheory.

Так что да, ежедневное употребление салата приносит пользу, хотя есть и некоторые предостережения.

Что происходит с организмом, если вы едите салат каждый день

Потребление питательных веществ резко возрастет

Исследование, проведенное в 2019 году среди почти 10 тысяч взрослых, показало, что люди, которые ели салат, потребляли больше витаминов A, B-6, C, E, K, фолатов, холина и других необходимых питательных веществ. Результаты совпадают с результатами более раннего исследования 2006 года, в котором приняли участие более 9 тысяч женщин и более 8 тысяч мужчин и которое показало, что люди, употребляющие салат, обычно содержат в своем рационе больше витаминов C и E, фолиевой кислоты и каротиноидов.

"Салаты часто включают в себя разнообразные овощи, листовую зелень и другие питательные ингредиенты", - объясняет Триста Бест, MPH, RD, LD, дипломированный диетолог компании Balance One Supplements. "Эти продукты богаты витаминами, минералами, антиоксидантами и клетчаткой, обеспечивая организм необходимыми питательными веществами, которые поддерживают общее состояние здоровья".

Больше воды

Пить много простой воды полезно, но это не единственный способ гидратации.

"Потребление жидкости происходит не только из того, что мы пьем, но и из продуктов, которые мы едим", - говорит Милгрим. "Фрукты и овощи состоят в основном из воды, поэтому, когда мы увеличиваем потребление этих продуктов, мы естественным образом повышаем уровень гидратации".

Улучшение работы кишечника, поджелудочной железы и желудка

Исследования и эксперты доказали, что любители салатов получают больше клетчатки.

"Фрукты, овощи, фасоль, горох и чечевица - все это продукты, богатые клетчаткой", - говорит Милгрим. "Независимо от того, едите ли вы зеленый салат, салат из нарезанных овощей, салат из фасоли, салат из цельного зерна или даже комбинацию, вы наслаждаетесь обилием продуктов с высоким содержанием клетчатки".

"Клетчатка способствует регулярному опорожнению кишечника, помогает предотвратить запоры и поддерживает здоровье пищеварительной системы", - объясняет Бест. "Она также способствует росту полезных бактерий в кишечнике, что способствует формированию сбалансированного и процветающего микробиома кишечника".

В дополнение к здоровью кишечника, исследование 2020 года показало, что потребление салатов дает и другие преимущества, такие как улучшение здоровья сердца и метаболизма, включая регулирование уровня сахара в крови.

"Употребление продуктов с высоким содержанием растворимой клетчатки может уменьшить количество холестерина, поглощаемого из пищи, что приводит к снижению уровня холестерина и улучшению кровяного давления", - делится Милгрим.

Что касается сахара в крови: "Клетчатка замедляет всасывание сахаров, предотвращая резкие скачки уровня глюкозы в крови", - объясняет Бест. "Это может быть особенно полезно для людей с диабетом или инсулинорезистентностью".

Улучшение состояния кожи

Бест утверждает, что салат полезен для самого большого органа тела - кожи.

"Салаты с высоким содержанием питательных веществ содержат витамины и антиоксиданты, которые поддерживают здоровье кожи", - делится Бест. "Например, витамин С, содержащийся в таких ингредиентах, как болгарский перец и цитрусовые, помогает синтезу коллагена, способствуя эластичности кожи. Антиоксиданты также помогают защитить кожу от повреждений, вызванных ультрафиолетовыми лучами и загрязняющими веществами окружающей среды".

Борьба с лишним весом

Милгрим говорит, что салаты, богатые овощами, сытные и менее Однако есть оговорка: важно, что входит в состав салата.

"Самое большое, чего следует остерегаться в салатах, - это заправки", - предупреждает Редфилд. "Заправки могут содержать тонну ненужных калорий при низкой питательной ценности. Через заправки в рацион попадает скрытый сахар, жир и соль".

Редфилд рекомендует использовать простые домашние заправки, например, смесь оливкового масла, лимонного сока, соли и бальзамического уксуса

Милгрим говорит, что среди других виновников - гренки, жареное и "ракушки" для тако.

Можно ли съесть слишком много салата

Хотя салаты могут быть полезным дополнением к рациону - даже ежедневным, - их можно съесть слишком много.

"Чрезмерное вздутие живота может означать, что в вашем рационе слишком много сырых продуктов, которые часто встречаются в салатах", - объясняет Редфилд. "Сырые овощи могут быть трудноперевариваемыми для некоторых людей, поэтому постепенно начинайте есть больше салатов".

Бест добавляет, что диарея, запор или нерегулярные движения кишечника также являются признаками заболевания. Аналогично, вам может понадобиться сменить рацион, если вы не наедаетесь или не получаете энергии.

"Если вы постоянно чувствуете себя неудовлетворенным или испытываете тягу к еде, несмотря на регулярное употребление салата, это может указывать на то, что в ваших блюдах не хватает определенных макроэлементов", - предупреждает Бест. "Это может привести к тому, что впоследствии вы станете выбирать менее полезные продукты".

Кроме того, недостаточное потребление калорий может привести к тому, что вы будете чувствовать себя измотанным.

"Если вы чувствуете усталость или вялость, это может быть сигналом того, что ваш рацион должен быть более сбалансированным", - говорит Бест.

Как приготовить салат, который вам действительно понравится

Салат - не всегда самая захватывающая перспектива. Однако Милгрим утверждает, что можно войти в привычный ритм и соблюдать норму "пять в день". Не заставляйте себя есть то, что вам заведомо не нравится.

"Начните с составления списка того, что вам нравится", - советует Милгрим. "Найдите способ выделить место для этих овощей на вашей тарелке - в виде салата, гарнира или в составе блюда. Если вам нужно вдохновение, найдите в интернете простые рецепты с овощами, которые вы любите, или обратитесь за помощью к дипломированному диетологу, который поможет вам достичь поставленных целей".

Ранее УНИАН писал, что 100-летний врач-диетолог дал простые советы по питанию.

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