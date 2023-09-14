Коллаж УНИАН / фото ua.depositphotos.com, Mirror

Экзаменационная задача по математике поставила в тупик тысячи взрослых, несмотря на то, что она предназначен для детей 10-11 лет, пишет Mirror.

Каверзный вопрос из школьного экзамена опубликовали на Reddit: "Клейн прочитал 30 страниц книги в понедельник и одну восьмую часть книги во вторник. В среду он прочитал оставшуюся четверть книги. Сколько страниц в книге?".

Многие остались в полном недоумении от этого вопроса, а некоторые сказали, что провалили бы тест, если бы им пришлось его сдавать сейчас.

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Комментатор, имеющий степень доктора технических наук, смог ее решить. Поскольку Клейн прочитал последнюю четверть в среду, он должен был прочитать три четверти, то есть шесть восьмых в предыдущие дни, объяснил он.

"Но во вторник он прочитал только одну восьмую. Значит, остальные пять восьмых он должен был прочитать в понедельник. Нам сказали, что в понедельник он прочитал 30 страниц. Мы знаем, что в понедельник он прочитал пять восьмых страниц книги. Значит, 30 страниц = пять восьмых книги. Сколько же составляет одна восьмая часть книги? Мы знаем, что 30 страниц - это пять восьмых. 30 страниц, деленные на пять, равны шести страницам. Значит, единица из шести страниц составляет одну восьмую часть книги. Следовательно, в книге восемь единиц по шесть страниц = восемь раз по шесть = 48 страниц", - написал пользователь сети.

Другие объяснили решение проще: "1/8+1/4=3/8, поэтому 5/8 = 30, значит, 1/8 = 6. 6x8 = 48". 

Другие математические загадки:

Ранее УНИАН публиковал очень сложную математическую задачу, для решения которой необходимо найти закономерность.

Также можете испытать себя в решении головоломки, которая под силу только люди с высоким IQ.

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