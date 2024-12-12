Также специалист рассказала о 5 продуктах, которые не стоит давать птицам, ведь они могут быть для них опасными.

Если к вам во двор залетают птицы и вы хотите их чем-то покормить, то может быть сложно понять, что именно им можно есть, а что нет. Поэтому доктор Ребекка МакМиллан рассказала о продуктах, которые являются безопасными и опасными для разных видов птиц, пишет PetsRadar.

"Некоторые из самых полезных для здоровья птиц вариантов включают семена, например, то, что осталось от тыкв или арбузов, и фрукты. Популярные фрукты для диких птиц включают ягоды, побитые яблоки, побитые груши и бананы", - отмечает эксперт.

По ее словам, также стоит нарезать пищу на маленькие кусочки, чтобы птицам было легче ее есть.

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Яблоки

Перед тем, как давать птицам этот фрукт, нужно разрезать его на кусочки и удалить семена. Если вы хотите, чтобы к вам прилетела колибри, разрежьте яблоки пополам, выньте часть фрукта и залейте его сахарной водой перед тем, как положить на кормушку.

Бананы

Банан является еще одним фруктом, который нравится птицам, ведь он богат питательными веществами и его очень легко приготовить для них: сначала просто снимите кожуру, нарежьте кружочками и нанизывайте на какую-то палочку.

Тыквенные семечки

Тыквенные семечки являются отличным дополнением к продуктам, которые любят птицы. Эксперты советуют узнать больше о рецептах венков из птичьих семечек, чтобы сделать свой вариант в домашних условиях.

Изюм

Перед тем, как класть в кормушку изюм, обязательно замочите его в теплой воде, чтобы он стал мягким и приятным на вкус, а также чтобы его было легко есть.

Кукуруза, горох и картофель

Если вы хотите дать птицам эти продукты, убедитесь сначала, что вы сняли внешнюю кожуру с гороха, кукурузы и картофеля. По словам доктор МакМиллан, эти продукты очень привлекают птиц.

Яйца и скорлупа

Сваренные яйца имеют много питательных веществ, а их скорлупа богата кальцием, который очень нужен птицам. Также они полезны для пищеварения, помогая им поддерживать нормальный режим питания.

Зерновые

Кроме обычного или поджаренного овса, можно давать птицам вывески, кукурузные хлопья или обычные хлопья с фруктами и орехами, к примеру, мюсли с низким содержанием сахара. Однако перед тем, как давать птицам любые хлопья, измельчите их скалкой, чтобы не было больших кусочков, которые могут застрять в горле.

Что не стоит давать птицам

авокадо;

фруктовые косточки и семена;

сырая фасоль;

соль.

Также МакМиллан советует не давать птицам вареную овсянку, ведь она может застрять в клювах птиц.

"Такие продукты, как панировочные сухари, обычные макароны, кусочки теста или вареный рис, следует предлагать лишь изредка. Птицы могут наедаться этими продуктами, которые не содержат необходимых питательных веществ, что приводит к несбалансированному рациону", - объяснила специалист.

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