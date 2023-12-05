Употребление миндаля способствует снижению риска сердечных заболеваний, доказали ученые.

Миндаль - хрустящая и сытная закуска, а также универсальный ингредиент, который подходит буквально ко всему: от салатов до десертов. Существует множество исследований о пользе этого ореха для сердца, уровня сахара в крови, мышц, кишечника и многого другого, пишет today.com.

Недавний обзор исследований утверждает, что употребление миндаля способствует снижению риска сердечных заболеваний.

Кроме того, рандомизированное и контролируемое исследование 2023 года показало, что употребление всего 20 граммов миндаля перед каждым приемом пищи в день может помочь улучшить гликемический контроль у взрослых с предиабетом и ожирением.

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А исследование 2022 года, опубликованное в Американском журнале клинического питания, показало, что миндаль облегчает желудочно-кишечные заболевания и помогает поддерживать баланс иммунной системы. Также ученые сделали вывод, что употребление миндаля может способствовать регулярности пищеварения.

Ранее УНИАН писал, что происходит с вашим телом, когда вы едите лимоны каждый день. Диетологи рассказали о питательной ценности, которую они приносят.

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