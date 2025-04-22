Размер и косвенные доказательства позволяют предположить, что череп был привезен с Карибских островов и, возможно, принадлежал рабыне.

Оксфордские ученые пили из кубка, сделанного из человеческого черепа, в течение десятилетий. Как пишет The Guardian, об этом свидетельствует книга, исследующая жестокую колониальную историю разграбленных человеческих останков.

Чаша, сделанная из отпиленной и отполированной черепной коробки, украшенной серебряным ободом и подставкой, регулярно использовалась на официальных обедах в колледже Вустера, Оксфорд, до 2015 года, по словам профессора Дэна Хикса, куратора мировой археологии в университетском музее Питта Риверса.

Хикс, чья готовящаяся к выходу книга Every Monument Will Fall прослеживает "позорную историю черепа", заявил, что кубок также использовался для подачи шоколада после того, как из него начало вытекать вино.

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Археолог отметил, что растущее беспокойство среди коллег и гостей положило конец ритуалу в старшей гостиной, и в 2019 году колледж пригласил Хикса исследовать происхождение черепа и то, как он превратился в то, что он называет "какой-то больной разновидностью столовой посуды".

По его словам, дебаты о наследии колониализма обычно сосредоточены на том, как выдающиеся британцы, которые наживались на нем, такие как Сесил Родс или Эдвард Колстон, были увековечены статуями, предметами или учреждениями, носящими их имена.

Он хотел показать, как личности жертв колониального правления часто стирались из истории, потому что из-за расистских идей британской культуры и превосходства белой расы они не считались заслуживающими внимания. Археолог добавил:

"Дегуманизация и разрушение идентичностей были частью насилия".

Примечаетльно, что Хикс не нашел никаких записей о человеке, из останков которого была сделана чаша из черепа, хотя радиоуглеродное датирование показало, что черепу около 225 лет. Его размер и косвенные доказательства позволяют предположить, что он был привезен с Карибских островов и, возможно, принадлежал рабыне.

Но британские владельцы чаши были хорошо документированы. Она была подарена колледжу Вустера в 1946 году бывшим студентом Джорджем Питт-Риверсом, чье имя написано на ее серебряном ободке. Он был интернирован британским правительством во время Второй мировой войны из-за своей поддержки фашистского лидера Освальда Мосли.

Чаша была частью менее известной второй частной коллекции его деда, викторианского британского солдата и археолога Августа Генри Лейна Фокса Питта Риверса, который основал Музей Питта Риверса в 1884 году.

Старший Питт Риверс купил чашу из черепа на аукционе Sotheby's в том же году. В описании указано, что тогда у нее была деревянная подставка с инкрустированным шиллингом королевы Виктории снизу. Серебряные клейма указывают на то, что она была изготовлена ​​в 1838 году, в год ее коронации.

Продавцом был Бернхард Смит, юрист и выпускник колледжа Ориель в Оксфорде, который в основном коллекционировал оружие и доспехи. Хикс предположил, что он получил его в подарок от своего отца, который служил в Королевском флоте в Карибском море.

Представитель колледжа Вустера сказал:

"В 20 веке сосуд иногда выставлялся вместе с серебряной коллекцией колледжа и использовался в качестве столовой посуды. Колледж не хранит записи о том, как часто это происходило, но после 2011 года это было строго ограничено, и от сосуда избавились 10 лет назад. После получения научных и юридических консультаций руководящий орган колледжа решил, что черепная чаша должна храниться в его архиве "в уважительной манере, где доступ к ней будет навсегда запрещен". Как признает доктор Хикс в своей книге, колледж подошел к этому вопросу этично и вдумчиво".

Интересно, что в книге подробно описываются другие черепа, украденные с колониальных полей сражений видными викторианцами, которые выставлялись в их домах или были пожертвованы музеям. Среди них фельдмаршал лорд Гренфелл, который выкопал череп командира зулусов через два года после того, как тот был убит британской армией в битве при Улунди в 1879 году.

Новости археологии

На севере Испании в 2022 году были найдены останки черепа человека, который является древнейшим в Западной Европе. Археологи утверждают, что возраст окаменелости составляет от 1,1 до 1,4 млн лет. Они также надеются, что находка даст новые знания о первых жителях Западной Европы в эпоху раннего плейстоцена.

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