Американка сделала себе третью грудь, чтобы не нравиться мужчинам

После операции она наняла съемочную группу, которая документирует "борьбу" с внешним миром женщины с тремя грудями, сообщает ТСН.

Она уже готовит к отправке на MTV пилотные серии реалити-шоу ее собственного производства, которое называется "Кувшины Жасмин".

"Моя заветная мечта — чтобы это шоу было на MTV. Я экономлю каждое пенни для этого. Если это не сработает, я не знаю, что буду делать", - сказала она в интервью местному радио.

Девушка, которая лишь недавно отпраздновала свое 21-летие, опубликовала в Facebook десятки фотографий ее новой груди в выполненном на заказ бикини в попытке убедить, что операция действительно была сделана и это не фейк.

При этом она говорит, что причиной операции была вовсе не желание прославиться.

"Я сделала это, потому что хотела стать непривлекательной для мужчин. Потому что я не хочу больше свиданий", - говорит она.