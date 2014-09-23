Американка сделала себе третью грудь, чтобы не нравиться мужчинам
21-летняя массажистка Жасмин Тридевил из Тампы (США) заплатила 20 тысяч долларов, чтобы хирургическим путем добавить себе третью грудь в отчаянной попытке стать звездой реалити-шоу.
После операции она наняла съемочную группу, которая документирует "борьбу" с внешним миром женщины с тремя грудями, сообщает ТСН.
Она уже готовит к отправке на MTV пилотные серии реалити-шоу ее собственного производства, которое называется "Кувшины Жасмин".
"Моя заветная мечта — чтобы это шоу было на MTV. Я экономлю каждое пенни для этого. Если это не сработает, я не знаю, что буду делать", - сказала она в интервью местному радио.
Девушка, которая лишь недавно отпраздновала свое 21-летие, опубликовала в Facebook десятки фотографий ее новой груди в выполненном на заказ бикини в попытке убедить, что операция действительно была сделана и это не фейк.
При этом она говорит, что причиной операции была вовсе не желание прославиться.
"Я сделала это, потому что хотела стать непривлекательной для мужчин. Потому что я не хочу больше свиданий", - говорит она.