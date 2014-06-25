Грабитель воспользовался Facebook на месте прступления и забыл выйти из аккаунта

Как сообщает Лента.ру со ссылкой на CBS, благодаря этому и удалось сначала установить личность злоумышленника, а затем и задержать его.

По словам хозяина дома Джеймса Вуда, когда он пришел домой, он увидел, что в помещении явно кто-то был. Из дома пропали кредитки, наличные, а также наручные часы. При этом незваный гость оставил обувь, ремень и джинсы, промокшие под дождем. Как признался владелец недвижимости, сначала он запаниковал, но затем его внимание привлек включенный компьютер с открытой чужой страницей в соцсети.

Вуд ознакомился с содержанием открытой страницы и понял, что компьютером воспользовался тот самый преступник, который влез к нему в дом. Мужчина написал от имени злоумышленника Николаса Уига пост о том, что его дом ограблен. Жертва ограбления оставил свой номер телефона и попросил всех, у кого есть информация о Уиге, связаться с ним.

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Вечером того же дня Вуду пришло сообщение от Уига. Что именно написал грабитель, не уточняется, но Вуд ответил ему и указал, что тот забыл свои вещи. Хозяин дома предложил преступнику зайти снова и забрать их, на что тот согласился. Когда ограбленный американец увидел, как злоумышленник приближается к его дому, он тут же вызвал полицию.

Николас Уиг был задержан, ему предъявлены обвинения и грозит до десяти лет лишения свободы. Джеймс Вуд же назвал совершенное им правонарушение самым глупым преступлением на свете.

Тем не менее, Уиг является не единственным преступником, который попался благодаря соцсети. Так, например, в Пенсильвании был задеражан преступник, который поделился в Facebook статусом о розыске самого себя, а в Латинской Америке грабитель, как и Николас Уиг, решил зайти в свой аккаунт на месте преступления.