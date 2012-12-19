Верят ли украинцы в конец света (опрос)

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко, переданные УНИАН.

Точно уверены в том, что 21 декабря 2012 года не произойдет катастрофа 64,5%, некоторое сомнение имеют, но уверены, что ничего плохого в общечеловеческом масштабе не случится еще 22,5%.

Так или иначе ожидают конца света 7,3%: 5,9% избрали вариант "скорее, да", уверены в его наступлении 1,9%. Не определились верить или нет в знаковую дату, 5,8% опрошенных.

Конец света больше всего взволновал жителей Севера и Востока страны – именно в этих регионах больше тех, кто так или иначе поверил в знаковость 21 декабря этого года. Также высокий процент уверенных в наступлении конца света среди киевлян. От других регионов отличаются жители АРК, которые чаще других колеблются с ответом.

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Чем старше респонденты, тем более они склонны верить в наступление конца света. Так, среди молодежи утвердительные ответы дали 4,6%, в то время как среди тех, кому за 60, таких вдвое больше – 10,5%. Также в наступление "последнего дня" больше верят женщины (9,7%), чем мужчины (4,4%).

Вера в наступление/не наступление конца света не зависит от самооценки материального положения опрошенных.

Наименее всего верят в наступление конца света 21.12.12. респонденты с высоким уровнем образования.

Также предоставленные ответы оказались независимыми и от религиозности респондентов: так, среди неверующих доля по крайней мере частично верящих в конец света составляет 6%, а среди тех, кто отметил свою принадлежность к определенным религиозным конфессиям и указал, что является верующим человеком, этот показатель составляет 7%, - следовательно статистически значимого отличия не наблюдается.

Соответственно, низкий уровень веры в наступление конца света не вынудил подавляющее большинство людей прибегать к каким-либо действиям по этому поводу. 90,8% опрошенных указали, что ничего не делали, чтобы подготовиться к 21 декабря 2012 года. Определенные приготовления сделали 9,2% опрошенных.

Описывая свое отношение к информации о наступлении конца света 21 декабря 2012, подавляющее большинство респондентов очень скептически отнеслись к реальности такой угрозы:

78% опрошенных выразили согласие с тем, что это "пустая болтовня" и "бессмысленные сплетни";

77,2% соглашаются, что слухи распространялись для того, чтобы заставить людей накупить разных товаров, вещей, создать запас на «черный день» и т. п;

77,9% связывают активное распространение информации о конце света с попыткой отвлечь внимание от реально важных вещей и общественных проблем, переключить внимание.

Лишь немногим более половины опрошенных - 53,5% - согласилась с тем, что разговоры о конце света возникли, чтобы заставить людей задуматься над смыслом их жизни, обратиться к вечным ценностям. При этом анализ не выявил ни одной социально-демографической группы, в которой бы актуализация вопроса смысла жизни стояла бы более остро, чем у общественности.

*** Опрос проводился с 5 по 15 декабря 2012 года в 24-х областях Украины, АР Крым и г. Киеве. Всего опрошено 2003 респондентов. Стандартные отклонения при достоверных 95 процентах и соотношении переменных от 0,1:0,9 до 0,5:0,5 составляют 1,34–2,24 процента. Метод получения информации: личное формализированное интервью согласно опроснику (face to face).