Настоящий друг будет вдохновлять вас тянуться к звездам, а не подавлять своей негативной энергией.

Друзья – это семья, которую мы выбираем. Они – наша поддержка, наши болельщики, голос разума, когда мы собираемся принять сомнительное решение.

Но что, если некоторые друзья болеют за вас не так сильно, как вы думаете? Встречали ли вы когда-нибудь друга, который, кажется, тонко подрывает ваш успех вместо того, чтобы праздновать его вместе с вами? Hackspirit поделилось 7 признаками, которые могут указывать на то, что ваш друг на самом деле не хочет, чтобы вы добились успеха в жизни.

1. Они преуменьшают ваши достижения

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Вы упорно работали, достигли чего-то великого и хотите поделиться своим достижением с друзьями. Вы ожидаете, что они порадуются за вас, разделят вашу радость и волнение. Но вместо этого они преуменьшают ваши успехи.

Возможно, говорят, что это не такое уж и большое дело. Или быстро меняют тему. Или, что еще хуже, преуменьшают ваше достижение, заставляя вас чувствовать себя так, будто вы сделали что-то плохое, а не что-то замечательное.

Это классический признак того, что друг может не желать вам успеха в жизни. Настоящий друг будет праздновать с вами ваши победы, а не преуменьшать их. Помните, что реакция друга на ваш успех может красноречиво свидетельствовать о его настоящих чувствах.

2. Кажется, что у них никогда нет на вас времени

Если друг постоянно не имеет времени на встречу с вами, особенно если у вас происходят значительные жизненные изменения, это может быть признаком того, что он не желает вам успеха в жизни. В конце концов, настоящий друг хотел бы быть рядом, чтобы разделить с вами эти моменты.

3. Они быстро подчеркивают ваши неудачи

Давайте будем реалистами. Никто не идеален. Мы все спотыкаемся, мы все падаем, а иногда, мы падаем лицом прямо в неудачу. Это часть человеческого бытия.

Но вот в чем суть. Когда вы потерпели неудачу в чем-то, вы чувствуете себя подавленным, и вы доверяетесь своему другу в поисках утешения. Но вместо того, чтобы предложить утешение, они, кажется, наслаждаются вашей неудачей. Они могут сказать что-то вроде "я же тебе говорил" или "тебе следовало послушать меня".

Помните, что настоящий друг должен быть вашей опорой. Если кажется, что они получают удовольствие от ваших неудач больше, чем радуются вашим успехам, это может быть признаком того, что они не хотят, чтобы вы преуспели в жизни.

4. Они конкурируют, а не поддерживают

Конкуренция может быть полезной. Она может подтолкнуть нас к самосовершенствованию, к стремлению к большему. Но у всего есть предел.

Дружба – это не конкуренция. Она заключается во взаимной поддержке и праздновании достижений друг друга. Если ваш друг всегда пытается затмить вас вместо того, чтобы порадоваться за вас, это может быть признаком того, что он на самом деле не желает вам успеха в жизни.

5. Они распространяют негативную энергию

Говорят, что вы – это средний показатель из пяти людей, с которыми вы проводите больше всего времени. Подумайте об этом на минутку.

А теперь представьте себе друга, который всегда настроен пессимистично, всегда фокусируется на негативе, всегда угнетает вас. Вы делитесь с ним своими мечтами и стремлениями, а он отвечает скептицизмом, сомнениями или откровенным негативом.

Это может сильно повлиять на ваше собственное мышление и амбиции. Негативная энергия может быть заразительной, заставляя вас сомневаться в себе и своей способности достичь успеха.

Друг, который постоянно распространяет негатив и сомнения, а не позитив и веру в ваш успех, может не желать вам успеха в жизни. Настоящий друг будет вдохновлять вас тянуться к звездам, а не подавлять своей негативной энергией.

6. Они никогда не спрашивают о вашем самочувствии

Жизнь может быть тяжелой. Мы все проходим через взлеты и падения, и иногда нам нужен друг, который спросит: "Как ты?".

Когда друг не интересуется вашим самочувствием, особенно в трудные времена, это может свидетельствовать о том, что он не очень заботится о вашем успехе или счастье.

Помните, что в основе настоящей дружбы лежит эмпатия. Друг, который действительно хочет, чтобы вы достигли успеха в жизни, будет искренне беспокоиться о вашем благополучии.

7. Их нет рядом, когда они вам больше всего нужны

Друг, который не поддерживает вас в самые темные моменты, который не празднует ваши самые яркие победы, возможно, на самом деле не желает вам успеха в жизни.

Жизнь – это американские горки. Она имеет свои взлеты и свои падения. И то, с кем мы выбираем ехать на этих американских горках, может сильно повлиять на наше путешествие.

Друг, который искренне желает вам успеха, будет рядом, чтобы держать вас за руку во время падений и подбадривать во время взлетов. Если его нет, когда вы нуждаетесь в этом больше всего, возможно, пришло время спросить, действительно ли они желают вам лучшего.

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