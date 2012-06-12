Победу сборной Украины «предсказали» еще 42 года назад в мультике про козаков

42 года назад авторы мультфильма студии "Киевнаучфильм" "Как казаки в футбол играли" практически предсказали расписание нынешней группы на Евро-2012 - Украина, Франция, Англия и якобы Швеция (хотя в действительности это скорее средневековая Германия).

Сегодня в сети активно обсуждают "пророческий" смысл этого мультфильма, отмечает Історична правда.

Соответствует нынешнему чемпионату также последовательность игр группового турнира. Сначала козаки выигрывают 1:2 у "рыцарей" (которые идут в атаку клином, как крестоносцы :)). Затем с тем же счетом одолевают мушкетеров.

Из Франции наши герои попадают в Англию, где после ожесточенного сражения на залитом дождем газоне получают из рук королевы желанный кубок, победив островитян 3:13.

Теперь украинские болельщики будут надеяться, чтобы этот "прогноз" полностью сбылся.