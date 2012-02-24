Киевская область презентовала инвестиционный потенциал региона

В Киеве состоялся Международный инвестиционный форум, организованный Киевской областной государственной администрацией и внешнеполитическим ведомством Украины, в рамках которого руководство Киевской ОГА заключило ряд международных договоров о сотрудничестве и привлечении инвестиций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КОГА, в презентации инвестиционного потенциала Киевской области приняли участие министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО, послы иностранных государств, владельцы и руководители крупнейших предприятий, которые работают в области, иностранные инвесторы, руководители других ведомств Киевщины, отвечающие за экономическое направление работы.

В своем выступлении К.ГРИЩЕНКО проинформировал о ходе системных реформ, которым положено начало Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, направленных на улучшение условий ведения бизнеса и повышение инвестиционной привлекательности нашего государства.

Среди основных достижений на этом пути министр отметил вступление в действие Закона Украины «О подготовке и реализации инвестиционных проектов по принципу «единого окна», принятие Налогового кодекса, подготовку к введению с 1 марта 2012 года системы автоматического возвращения НДС, что должно решить одну из наиболее болезненных проблем, в том числе для иностранных инвесторов.

В то же время, министр отметил важную роль заграничных дипломатических учреждений Украины в содействии развитию инвестиционного сотрудничества с иностранными партнерами, и предложил активнее использовать сеть украинского диппредставительства, в том числе для проведения за границей подобных презентаций инвестиционного потенциала областей Украины.

В свою очередь, председатель Киевской ОГА Анатолий ПРИСЯЖНЮК отметил, что руководство области сегодня делает все для того, чтобы жизнь жителей Киевской области стала более комфортной и более обеспеченной. «Следовательно, укрепление межрегионального и международного сотрудничества, развитие партнерских отношений государственных структур и частного капитала в экономической и социальной сферах Киевщины является одним из приоритетных заданий власти», - отметил губернатор.