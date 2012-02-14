Лавров украинское сало съедает на месте еще и про запас берет

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО подчеркивает, что в украинско-российских переговорах по сыру не должны преобладать эмоции.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции по итогам заседания подкомитета по международному сотрудничеству Украинско-российской межгоскомисии в Нижнем Новгороде (РФ).

По словам министра, «уровень эмоциональных реакций иногда не соответствует технической ответственности за решение этих вопросов со стороны тех, кто должен давать оценку соответствия продукции российским и европейским стандартам... Мы не заинтересованы, чтобы эта тема имела дополнительное эмоциональное измерение и привела к дополнительным осложнениям для наших компаний».

При этом он отметил, что этот вопрос несопоставим по сложности с газовыми переговорами.

К.ГРИЩЕНКО сообщил, что вместе с ним в Нижний Новгород прибыли представители трех предприятий, которые занимаются поставками мясомолочной продукции.

По его словам, в этой группе есть производители, которые «попали под проблемы, у кого вообще нет проблем и те, кто видят большую перспективу для наполнения российского рынка качественными украинскими товарами».

«Я долго жил в Москве, но я колбасу всегда ел из Украины и сыру всегда отдавал предпочтение украинскому, после швейцарского. Может, я исключение, но когда привозишь эту колбасу - ее все с удовольствием все съедают, точно также как и сало», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

При этом он призвал не создавать искусственных проблем для того, что всегда было основой для дружеского застолья и помогало устанавливать дружбу на всех уровнях.

При этом глава МИД России Сергей ЛАВРОВ добавил, что «мы колбасу и сало не только съедаем на месте, но и еще с собой с запасами берем».

Как сообщал УНИАН, 8 февраля 2012 года Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте информацию о запрете ввоза сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.).

В ходе рабочей поездки 8-9 февраля министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК встретился с руководителем Роспотребнадзора Геннадием ОНИЩЕНКО. Они договорились о проведении инспекции украинских производителей сыра.

13 февраля Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины направила Роспотребнадзору письмо с просьбой провести инспекцию украинских производителей сыра на предмет экспорта в РФ.