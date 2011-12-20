Червоненко: гонка в Крыму - одна из самых престижных в Европе

Крым заменил Монте-Карло в международных соревнованиях по авторалли Intercontinental Rally Challenge (IRC) в 2012 году.

Об этом заявил президент Автомобильной федерации Украины (ФАУ) Евгений ЧЕРВОНЕНКО, передавая первому заместителю председателя Совета министров АРК Павлу БУРЛАКОВУ кубок "2011 IRC Season Prime Yalta Rally trophy".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Автомобильной федерации Украины, президент ФАУ также зачитал поздравительное письмо руководству автономной республики от генерального менеджера IRC и компании Eurosport Events Марчелло ЛОТТИ.

По словам президента ФАУ, на протяжении последних ста лет Монте-Карло считалось лучшим в мире местом для проведения ралли, однако высокий уровень проведенного в Ялте одного из этапов IRC 2011 заставил его организаторов и ведущих спортсменов отдать свои предпочтения Украине.

«Фактически, Украина обошла Италию, Францию, Португалию, Кипр и была отмечена призом за проведение лучшего этапа в сезоне Кубка мира по авторалли IRC 2011 года. Этот статус подтвердили так же все первые топ-пилоты, которые назвали гонку в Ялте лучшей, непредвиденной и самой тяжелой», - сказал Сергей ЛЮБИМОВ, глава Автомобильного клуба «Крым».

При этом Е.ЧЕРВОНЕНКО подчеркнул: «Когда шесть лет назад меня выбрали президентом Автомобильной федерации Украины, я поставил перед собой цель - вывести Украину на мировой уровень в автоспорте. Тогда к этому многие отнеслись скептически и даже посмеивались за моей спиной, но мы сдержали свое слово - благодаря упорной работе и поддержке со стороны власти нам удалось сделать Крым «жемчужиной» - одной из самых престижных гонок Европы, унаследовав этот почетный статус от Монте-Карло после того, как Ралли Монте-Карло было вынуждено переместиться в чемпионат WRC. Я очень хочу, чтобы благодаря развитию туризма, жизнь в Ялте хотя бы на несколько процентов приблизилась к уровню Монте-Карло».

Глава Автомобильной федерации добавил, что это далеко не единственное достижение Украины на мировой арене. «За последние несколько лет украинские автогонщики сумели достойно представить Украину в самых престижных мировых гонках, показав высокие результаты в таких международных сериях, как PWRC (Production World Rally championship), Ferrari Challenge, FIA ETCC (European Touring Car Cup), Dutch Supercar Challenge, что является неоспоримым доказательством наших успехов и залогом дальнейшего развития автомобильного спорта в нашей стране», - отметил Е.ЧЕРВОНЕНКО.