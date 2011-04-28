В Киев съезжаются байкеры - обещают необычное зрелище

Сотни байкеров соберутся в столице 30 апреля в 10.30 на днепровской набережной у памятника основателям города Киева и совершат 45-километровый мотопробег к Парку Киевская Русь (с. Копачев, Обуховский район, Киевская область).

Об этом сообщил представитель киевского мотоклуба «Skulls MC» Александр ЛЕТОВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН по поводу открытия сезона в «Парке Киевская Русь».

«В этом сезоне открытие в Парке будет необычным. Мы хотим организовать мотопробег. Приглашаем всех мотоциклистов, которые неравнодушны к нашей истории и у которых есть желание присоединиться. Будем рады всех видеть, это будет необычное зрелище. С Парком мы сотрудничаем не первый год. Наш клуб проникся идеей возрождения величия Киевской Руси. Хотим, чтобы наши потомки не забывали свои славянские корни. Это один из наших клубных интересов», - отметил А.ЛЕТОВ.

Директор Лиги каскадеров Украины Назар МАЙБОРОДА отметил, что Парк – хорошая экспериментальная база каскадеров и актеров.

«У нас есть рыцарские сходки на лошадях. Но еще никто не видел рыцарские сходки на байках - стальных лошадях. Парк - это потрясающее поприще для роста, для импровизации актерской, режиссерской, трюковой. На этот сезон Лига каскадеров подготовила порядка десяти новых программ, которые несут историческую и смысловую нагрузку. В них есть трюки, экшн, что-то новенькое - комедийное и серьезное трюковое. Народ не видел этого», - сказал Н.МАЙБОРОДА.

По словам автора проекта «Парк Киевская Русь» Владимира ЯНЧЕНКО этот сезон будет отличаться основательно подготовленными фестивалями.

«В прошлом году мы сделали рекорд – провели самый продолжительный фестиваль в Европе - 15 масштабных мероприятий мирового уровня. В этом году мы сделали упор на качество, проведем 5 крупных историко-реконструкторских фестивалей, которые будут отличаться насыщенностью и более детальным отображением жизни Киевской Руси. Мне приятно, что Киев является той объединяющей силой, местом, которое единит Левый берег и Правый, и Украину со всем миром», - отметил В.ЯНЧЕНКО.

Он сообщил, что в этом году «Парк» ожидает более миллиона посетителей.

«Мы провели благотворительную акцию – раздали более 500 тыс. билетов для школьников города Киева. Мероприятия будут интересные, зрелищные и наши гости смогут для себя найти все, что нужно для отдыха и хорошего времяпровождения», - добавил В.ЯНЧЕНКО.

В свою очередь, заместитель главы государственной службы курортов и туризма Украины Дмитрий ЗАРУБА отметил важность проекта для развития туризма.

«Это масштабное зрелище, размах проекта достаточно большой. Каждый год это – поражающее новизной мероприятие, которое стоит того, чтобы приехать в Парк. Событийная часть привлекает туристов. Государство будет прикладывать усилия, для того, чтобы проект был представлен на всех туристических выставках и активизировалась работа туристических операторов», - сказал Д.ЗАРУБА.

Как сообщал УНИАН, Центр культуры и истории Древней Руси «Парк Киевская Русь» 30 апреля откроет новый сезон.

Открытие сезона состоится при участии Киевского мотоклуба «Skulls MC» и артистов театра парка. Гостям планируется продемонстрировать постановку былин об истории Киева, церемониале чествования князей, смену стражи. В этот день можно будет узнать больше о байкерском движении в Киеве – клуб «Skulls MC» организует выставку мотоциклов.

В новом сезоне, который будет продолжаться 7 месяцев, запланированы богатырские бои, соревнования лучников, рыцарские турниры, прогулки на воздушном шаре, музыкальные выступления исполнителей разных направлений, выступления артистов огненных театров, каскадеров и байкер-шоу.

За это время в «Парке Киевская Русь» состоится 5 исторических международных фестивалей: «Киевская Русь XIII в.» (21-22 мая), «Рыцарство XV в. Штурм крепости» (18-19 июня), «Былины древнего Киева – IX-XI в.» (27-28 августа), «Гости древнего Киева – XV в.» (24-25 сентября), турнир лучников «Стрела древнего Киева» (8 октября). Мероприятия соберут участников из Украины, России, Беларуси, Польши, Франции, скандинавских стран и др.

Кроме этого, каждые выходные в парке будут проходить тематические мероприятия: праздники кузнеца, дождя, день средневековой моды, праздник урожая, вареника. Также в парке будут отмечать день Святых Кирилла и Мефодия, Святой княгини Ольги, князя Владимира, праздновать Медовый Спас, День Киева, День Независимости и другие события.