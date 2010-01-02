Житель Башкирии свалял валенок 130-го размера

Житель деревни Раевка в Башкирии (Россия) изготовил к новому году гигантский валенок 130 размера.

Как сообщает РИА «Новости», над необычным экземпляром мастер работал восемь месяцев.

По его словам, на изготовление обуви он потратил около 50 килограммов овечьей шерсти. Все этапы от вычесывания шерсти до валки мастер выполнял вручную по старинной технологии. Валенок получился внушительных габаритов - 130-го размера и высотой 140 сантиметров.

Как пояснил мастер, идея создания гигантской обуви заключается в том, чтобы привлечь внимание общества к возрождению древнего промысла - валянию валенок.