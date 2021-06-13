Пса внесли в Национальный реестр рекордов.

Собака-путешественница из Киева побывала в 30 странах и установила Национальный рекорд.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сообщается, что собака по кличке Чапати объездила 30 стран, 116 городов, 16 видами транспорта. За это собаку-путешественницу внесли в Национальный реестр рекордов.

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Автор: Катерина Шварц