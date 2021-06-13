Собака-мандрівниця з Києва побувала в 30 країнах і встановила Національний рекорд
Собака-путешественница из Киева побывала в 30 странах и установила Национальный рекорд.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Сообщается, что собака по кличке Чапати объездила 30 стран, 116 городов, 16 видами транспорта. За это собаку-путешественницу внесли в Национальный реестр рекордов.
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