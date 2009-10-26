Журналисты оценили наручные часы Медведева

Президент России Дмитрий Медведев носит наручные часы Breguet за $32 тыс., что более чем вдвое дешевле часов Patek Philippe за $74,8 тыс., сфотографированных на руке министра транспорта Игоря Левитина, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные собственного фотобанка.

По данным газеты, самые дорогие часы из попавших на страницы газеты чиновничьих хронометров, носит заместитель московского мэра Владимир Ресин - его часы DeWitt La Pressy Grandle Complication стоят 1 044 800 швейцарских франков (примерно $1,038 млн). Среди чиновников обладателей не самых дорогих часов ($2-$15 тыс.) газета приводит имена Владимира Путина, Игоря Шувалова, Владислава Суркова, Германа Грефа и Алексея Кудрина. Обладателем самым дешевым хронометром, запечатленным фотографами газеты, является губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, чьи Rado по каталогу Wristwatch стоят не более 1800 швейцарских франков.

Газета.ру