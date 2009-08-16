Продается место рядом с могилой Мэрилин Монро

Интернет-аукцион eBay выставил на торги место на кладбище рядом с могилой Мэрилин Монро - по цене 500 тысяч долларов. Место освободилось после того, как вдова захороненного там мужчины решила перевезти в другое место останки мужа. Эльзи Пончер выставила на аукционные торги место, где был похоронен её муж, чтобы покрыть расходы на содержание её дома в Беверли Хиллз. Мэрилин Монро похоронена на кладбище в мемориальном парке Westwood Village в Лос-Анджелесе.

Радио Свобода