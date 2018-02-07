Жестокие морозы: в Одессе мужчина примерз босыми ногами к крыше собственного дома

Признаков алкогольного опьянения у мужчины не обнаружено, но при этом он не смог объяснить причину своего нахождения в таком виде на крыше.

В Одессе патрульные спасли мужчину, который примерз босыми ногами к крыше собственного дома.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления патрульной полиции Одессы, вчера около 22.00 патрульным поступило сообщение о том, что неизвестный сидит на крыше одного из частных домов в Суворовском районе города.

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По адресу вызова правоохранители увидели мужчину, который примерз ногами к металлической кровле крыши одноэтажного здания и не мог пошевелиться.

«Его крики о помощи привлекли внимание соседей, которые и вызвали полицию. Патрульные полицейские быстро сориентировались в ситуации. Нашли механический подъемник, с помощью которого добрались к мужчине и помогли ему освободиться из ледового плена», - сообщили в пресс-службе.

Пострадавшему оказали первую домедицинскую помощь и передали сотрудникам медицинской службы, которых вызвали на место происшествия.

В пресс-службе также добавили, что пострадавший не имел признаков алкогольного опьянения, но при этом он не смог объяснить причину своего нахождения в таком виде на крыше.

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