Во Франции покупатели устроили драки в супермаркете из-за скидки на сладенькое (видео)

Чтобы успокоить покупателей, сотрудникам пришлось вызвать полицию.

Во Франции покупатели одной из сетей супермаркетов устроили настоящую битву из-за скидки на шоколадную пасту Nutella.

Сеть французских супермаркетов сделала 70-процентную скидку на популярную шоколадную пасту, уменьшив цену втрое с 4,5 евро до 1,4 евро, сообщает BBC.

Как отмечает издание, покупатели на столько торопились приобрести товар со скидкой, что устроили драку за сладенькое, из-за чего сотрудникам супермаркета пришлось вызывать полицию.

"Они подобны животным. У одной женщины были видернуты волосы, пожилая женщина взяла коробку на голову, у другой была окровавленная рука", - сказал один из посетителей супермаркета французским СМИ.

Подобные сцены встречались по всей Франции, некоторые из них характеризовались как "беспорядки", отмечает издание.

Как сообщал УНИАН, в октябре прошлого года на Буковине еноты устроили "пир" в магазине. Владелица магазина, открывая заведение, заметила беспорядок и двух незваных гостей.