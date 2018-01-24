"Это что-то с чем-то": Саакашвили повалялся на песке в трейлере своего фильма про Украину (видео)

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили снял фильм об Украине.

Его трейлер опубликован в Facebook.

Съемки проходили в том числе на берегу Черного моря за Затокой и Сергеевкой. Саакашвили рассказывал про рай для бизнесменов, который можно устроить в этом районе – построить отели, казино, создать десятки тысяч рабочих мест.

«Это что-то с чем-то. Посмотрите – простор и воля. Это красота! Это чудо! Это что-то с чем-то...» – говорит он, после чего падает на мокрый песок и разводит руками, как будто делая "снежного ангелочка".

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Ранее на своей странице в Facebook Саакашвили объявил, что грядущий фильм будет состоять из нескольких частей: «Новое государство», «Новая экономика», «Новая армия», «Новая география», «Новые технологии» и «Новые люди».

«Пока что очень сырой, черный материал, но когда его закончат, думаю, выйдет очень познавательно», — написал Саакашвили.

В соцсетях сразу успели пошутить над этим весьма нелепым роликом. Так в одном из сообществ анонсировали выход фильма Кевина Спейси "Уокер, бердянский пограничник" с Чаком Норрисом и Майклом Саакашвили в главных ролях. При этом в трейлер были внесены небольшие сюжетные изменения