Главе ФФУ подарили оберег с его же изображением (фото)

Президент ФК "Верес" Алексей Хахлев торжественно на людях вручил главе ФФУ Андрею Павелко оберег с его собственным ликом.

Он вручил крайне оригинальный подарок Павелко при входе на стадион "Авангард", который все еще далек от готовности принимать матчи, передает "Спортарена".

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"Автор старался нарисовать максимально ваш образ. Желаем, чтобы он вас оберегал в вашей нелегкой деятельности на благо Украины и ривненского футбола", — сказал Хахлев.

Автор этого "произведения" искусства – местный иконописец Юрий Никитин. На обереге – иллюстрация козака из первого издания Острожской библии 1571 года.

Андрей Павелко приехал в Ривне на выездное заседание бюджетного комитета Верховной Рады и одновременно посетил стадион "Авангард", чтобы узнать о деталях его будущей реконструкции.