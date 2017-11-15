В Одесской области подросток расплатился за автомобиль сувенирными долларами

В Одесской области начато расследование в отношении подростка, купившего автомобиль за 900 сувенирных долларов. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, накануне сотрудниками Измаильского отдела полиции начато расследование в отношении 16-летнего жителя Болградского района, который, приобретя автомобиль за 900 долларов, рассчитался сувенирными деньгами.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции за несколько часов установили личность мошенника, который у местного жителя приобрел подержанную машину. Потерпевший, обнаружив обман, обратился в правоохранительные органы.

Читайте такжеВ Тернополе автонарушитель без водительских прав демонстративно пил пиво перед полицейскими

«Злоумышленник признался в содеянном. Он пояснил, что хотел купить автомобиль, а так как денег у него не было, решил обмануть продавца, рассчитавшись с ним сувенирными купюрами», - рассказали в главке.

По данному факту следственным отделом открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит наказание вплоть трех лет ограничения свободы.

Как сообщал УНИАН, в Житомире задержали вора, который уснул в угнанном автомобиле.