Водитель решил закурить на АЗС - заправщик его проучил, залив пеной (видео)

В Болгарии заправщик на АЗС залил пеной отказавшегося затушить сигарету водителя после нескольких замечаний. Соответствующее видео опубликовало LiveLeak.

Инцидент произошел в Софии, при этом сотрудник бензоколонки сначала объяснял, что из-за такого поведения может произойти взрыв, передает Zarata.info.

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"Вот как это делается!", - восхищаются поступком заправщика комментаторы.

Ранее пользователи социальных сетей запустили флешмоб, который высмеивает оправдание курильщиков о снятии с помощью сигарет стресса.