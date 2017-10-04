Водитель решил закурить на АЗС - заправщик его проучил, залив пеной (видео)
14:51, 04 октября 2017Курьёзы
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На видео можно увидеть, как водитель курит, а потом к нему подходит сотрудник АЗС и заливает того пеной.
В Болгарии заправщик на АЗС залил пеной отказавшегося затушить сигарету водителя после нескольких замечаний. Соответствующее видео опубликовало LiveLeak.
Инцидент произошел в Софии, при этом сотрудник бензоколонки сначала объяснял, что из-за такого поведения может произойти взрыв, передает Zarata.info.
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"Вот как это делается!", - восхищаются поступком заправщика комментаторы.
Ранее пользователи социальных сетей запустили флешмоб, который высмеивает оправдание курильщиков о снятии с помощью сигарет стресса.
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