Мэр французского города съел крысу, проиграв спор (видео)

Комическая история приключилась с мэром французской коммуны Мон-де-Марсан Шарлем Дайо. Он после матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором ПСЖ разгромил "Барселону" со счетом 4:0, заявил, что если каталонцы пройдут дальше, то он съест крысу, передает Footboom.

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В ответном поединке "блаугранас" сумели отыграться (6:1), и шагнули в ¼ финала, поэтому прошло время исполнять обещания. Стоит отметить, что Дайо с честью его выполнил, скушав крысу в одном из местных заведений при достаточно большом скоплении людей.

Ранее самолет авиакомпании Air India, летевший из Мумбаи в Лондон, вернулся в аэропорт вылета из-за сообщений о замеченной на борту крысе.