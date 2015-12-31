Самолет из Мумбаи не долетел до Лондона из-за крысы

Инцидент произошел в среду, передает Би-би-си. В момент разворота лайнер находился в воздушном пространстве Ирана.

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После приземления специалисты осмотрели самолет, но крысу не обнаружили. Пассажиры вскоре улетели другим самолетом.

Представители авиакомпании заявили, что решение совершить вынужденную посадку было продиктовано заботой о безопасности пассажиров. В Air India пообещали провести спецобработку самолета от грызунов.

Крысы иногда попадают на борт самолета вместе с продуктами и багажом. Они могут представлять серьезную опасность в полёте, поскольку любят грызть электропроводку.