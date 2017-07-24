Грустный Кейдж в казахском национальном костюме стал героем фотожаб

Американский актер Николас Кейдж на прошедших выходных побывал в Казахстане. Он посадил дерево и выступил на детском кинофестивале в Астане.

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Кроме того, Кейдж сфотографировался в казахском национальном костюме - темно-зеленом чапане. Этот прикид звезды рассмешил пользователей соцсетей - они создали ряд фотожаб с актером: