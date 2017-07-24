Грустный Кейдж в казахском национальном костюме стал героем фотожаб
12:16, 24 июля 2017Курьёзы
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Николас Кейдж, обладатель "Оскара" и "Золотого Глобуса", побывал в Казахстане.
Соцсети смеются над Кейджем в казахском национальном костюме / фото vk.com/ivan_seich
Американский актер Николас Кейдж на прошедших выходных побывал в Казахстане. Он посадил дерево и выступил на детском кинофестивале в Астане.
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Кроме того, Кейдж сфотографировался в казахском национальном костюме - темно-зеленом чапане. Этот прикид звезды рассмешил пользователей соцсетей - они создали ряд фотожаб с актером:
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