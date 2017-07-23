Белорусская легкоатлетка ушла с пьедестала из-за ошибки с гимном (видео)

Белорусская легкоатлетка Виолетта Скворцова, победившая на юношеском чемпионате Европы, ушла с пьедестала из-за ошибки с гимном. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале NEXTA.

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Официальные лица попросили спортсменку вернуться и пригрозили дисквалификацией. Однако она наотрез отказалась участвовать в церемонии.

В итоге, организаторы чемпионата Европы извинились перед Скворцовой и пообещали провести повторное награждение позже. 19-летняя Скворцова одержала победу в тройном прыжке.

Ранее ассоциация тенниса Соединенных Штатов принесла свои извинения после того, как на проходившем на Гавайях матче Кубка Федерации между командами США и Германии была исполнена старая версия германского гимна, которая начинается со слов "Германия превыше всего".