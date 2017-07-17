В Италии собакам запретили носить кольца на свадьбах

Мэр города Потриоло-Ново в северной Италии Гильола Бревиарио запретил собакам быть носителями обручальных колец на свадьбах. Об этом пишет Independent.

Когда одна пара попросила, чтобы два бульмастифа были носителями колец на их свадьбе, Бревиарио заявил, что к такому особенному дню следует отнестись всерьез. Заявления мэра вынудили пару убрать двух домашних питомцев из списка гостей.

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Отмечается, что это уже не первый случай в Италии с подобным отношением к собакам. Ранее в этом году активисты по защите прав животных потребовали от церкви в Генцано, недалеко от Рима, чтобы к их хвостатым друзьям относились, как к христианам.

Также издание пишет, что порядка 92% итальянцев считают своих любимцев членами семьи, а при разводе право на то, чтобы оставить собаку у одного из супругов, рассматривается так же, как в случае с ребенком.

Ранее сообщалось, что в Германии кошка стала фигурантом судебного разбирательства.