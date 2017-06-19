СМИ выдали фейк об украинцах и гигантском куске сала в 200 килограммов

На днях российские и украинские СМИ сообщали, что украинцы якобы отравились гигантским куском сала весом в 200 килограммов, изготовленным ради национального рекорда. Однако такие сообщения опроверг организатор фестиваля, во время которого выкладывали рекордный "бутерброд". Также эти сообщения назвали ложью и в центральной районной больнице города, передает Крым.Реалии.

Так, например российский канал РЕН-ТВ сообщил, что попытка установить рекорд 200-килограммовым гербом-бутербродом с салом вроде бы провалилась в Украине. Жители города Олешки (Херсонская область), попробовали угощение, стали массово обращаться в больницы с признаками отравления.

"По информации местных СМИ, трезубец из сала готовился к фестивалю, однако продукты были куплены еще за неделю до мероприятия. Сало за это время, вероятно, протухло. Отмечается, что в день фестиваля гигантский бутерброд лежал под солнцем несколько часов, после чего его предложили попробовать горожанам", – говорится на сайте канала РЕН-ТВ.

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Новость об отравлении салом также распространили РИА-ФАН, "Комсомольская правда", "Русская весна", и другие.

Местное СМИ "Южные вести" опубликовало опровержение этого сообщения. Журналисты обратились по поводу комментария к главному врачу Цюрупинской центральной районной больницы Олега Попенко.

"Об этом я узнал из соцсетей. Посмотрел все наши журналы приемного покоя, амбулаторные обращения и тех, кто прибыл на стационарное лечение с диагнозом "пищевое отравление" или жалобами на это – таких пациентов к нам не поступало", – отметил главный врач.

Сообщение о массовом отравлении также прокомментировала организатор фестиваля "Олешшя Green Day" Елена Кравченко-Скалозуб. "Информация, которую в последнее время распространили в сети интернет, является абсолютным фейком", – отметила она.

Как сообщали СМИ, в городе Олешки накануне Троицы, 3 июня, по случаю традиционного праздника семьи, спорта, природы и вкусной еды решили угостить горожан и изготовили бутерброд из сала весом более двух центнеров. Огромный торт собрали из маленьких бутербродов. После того, как вкусный рекорд зафиксировали, бутерброд-трезубец быстро разобрали и угостили гостей мероприятия. Рекорд внесут в Национальный реестр рекордов Украины в 2018 году.