В Париже "подругу Путина" Ле Пен пытались ударить букетом во время выступления (видео)

Неизвестная с букетом прервала агитационное выступление кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен в Париже, пытаясь ударить ее букетом цветов. Об этом сообщает BFM TV, передает Европейская Правда.

Женщина с букетом выбежала на сцену и замахнулась им в сторону Марин Ле Пен. После этого она бросила цветы и пыталась обнажить грудь, однако охрана унесла женщину со сцены.

Позже охранники вытолкали из зала другую женщину, которая выкрикнула лозунг против Ле Пен и обнажила грудь.

Отмечается, что проведению мероприятия пытались помешать активисты движения FEMEN .

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Активистки FEMEN не впервые преследуют Ле Пен. В феврале на мероприятии лидера "Национального фронта" обнаженная девушка кричала "Марин — фальшивая феминистка".

Ранее в Париже акция против Ле Пен завершилась столкновениями.