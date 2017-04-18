В Париже "подругу Путина" Ле Пен пытались ударить букетом во время выступления (видео)

12:37, 18 апреля 2017
Курьёзы
1206

Женщина с букетом выбежала на сцену и замахнулась им в сторону Марин Ле Пен.

Марин Ле Пен / REUTERS

Неизвестная с букетом прервала агитационное выступление кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен в Париже, пытаясь ударить ее букетом цветов. Об этом сообщает BFM TV, передает Европейская Правда.

Женщина с букетом выбежала на сцену и замахнулась им в сторону Марин Ле Пен. После этого она бросила цветы и пыталась обнажить грудь, однако охрана унесла женщину со сцены.

Позже охранники вытолкали из зала другую женщину, которая выкрикнула лозунг против Ле Пен и обнажила грудь.

Отмечается, что проведению мероприятия пытались помешать активисты движения FEMEN .

Читайте такжеПротив "подруги Путина" Ле Пен во Франции открыли дело: в офисе ее партии нашли документы о терактах в Париже

Активистки FEMEN не впервые преследуют Ле Пен. В феврале на мероприятии лидера "Национального фронта" обнаженная девушка кричала "Марин — фальшивая феминистка".

Ранее в Париже акция против Ле Пен завершилась столкновениями.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Выборы президента Франции
Теги: #Париж#Ле Пен#букет