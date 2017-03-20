В Австралии ящерица дружит с кенгуру и катается у нее на спине
14:33, 20 марта 2017Курьёзы
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Кенгуру Рози и ящерица Эллиот проводят много времени вместе.
В Австралии ящерица катается у на спине у кенгуру / facebook.com/gWILDLIFEPARK
В центре спасения диких животных в австралийском городе Гринаф подружились кенгуру по кличке Рози и бородатая агама Эллиот.
Чаще всего животные вместе гуляют, но иногда Эллиот катается на спине Рози, передает Медуза.
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По словам владельца центра Мишель Джонс, Рози и Эллиот проводят много времени вместе.
Джонс отметила, что это редкость, потому что «обычно рептилии и сумчатые не тусуются вместе».
Ранее УНИАН сообщал, что в Австралии детеныш тюленя забрался на бульб корабля (выступающая чуть ниже ватерлинии часть носа судна, - УНИАН), который плыл по реке Ярра в сторону Мельбурна.
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