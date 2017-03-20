В Австралии ящерица дружит с кенгуру и катается у нее на спине

В центре спасения диких животных в австралийском городе Гринаф подружились кенгуру по кличке Рози и бородатая агама Эллиот.

Чаще всего животные вместе гуляют, но иногда Эллиот катается на спине Рози, передает Медуза.

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По словам владельца центра Мишель Джонс, Рози и Эллиот проводят много времени вместе.

Джонс отметила, что это редкость, потому что «обычно рептилии и сумчатые не тусуются вместе».

Ранее УНИАН сообщал, что в Австралии детеныш тюленя забрался на бульб корабля (выступающая чуть ниже ватерлинии часть носа судна, - УНИАН), который плыл по реке Ярра в сторону Мельбурна.