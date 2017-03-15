В Австралии тюлень прокатился на носу корабля (видео)

В Австралии детеныш тюленя забрался на бульб корабля (выступающая чуть ниже ватерлинии часть носа судна, - УНИАН), который плыл по реке Ярра в сторону Мельбурна, пишет Медуза.

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Как тюленю удалось туда забраться, неизвестно. Также не сообщается, как долго детеныш путешествовал таким образом.

Пользователи соцсетей шутят, что тюлень, видимо, боялся попасться строгим иммиграционным службам Австралии и поэтому выбрал столь неординарный способ передвижения.

Ранее УНИАН сообщал, что у тихоокеанского побережья австралийского штата Новый Южный Уэльс тюлень сумел прокатиться на спине горбатого кита.