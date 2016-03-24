В РФ сотрудники банка отказались отдать деньги грабителю: он обиделся и ушел
Мужчина обещал взорвать отделение, но сотрудники ему не поверили.
В Гатчине Ленинградской области РФ мужчина неудачно пытался ограбить банковское отделение. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает FlashNord.
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Отмечается, что инцидент произошел накануне в 18:30 (мск.).
"Мужчина в возрасте 25-30 лет в медицинской маске зашел в офис банка и передал сотруднице записку, в которой сообщил, что это ограбление и ей необходимо отдать ей все деньги, в противном случае он обещал взорвать банк", — сказал собеседник агентства.
Однако женщина не поверила в намерения мужчины и нажала тревожную кнопку. Несостоявшийся грабитель расстроился данному факту, сказал "Ну и ладно!" и ушел.
В настоящее время ведутся поиски преступника. Возбуждено уголовное дело по факту попытки ограбления.