В РФ сотрудники банка отказались отдать деньги грабителю: он обиделся и ушел

В Гатчине Ленинградской области РФ мужчина неудачно пытался ограбить банковское отделение. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает FlashNord.

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Отмечается, что инцидент произошел накануне в 18:30 (мск.).

"Мужчина в возрасте 25-30 лет в медицинской маске зашел в офис банка и передал сотруднице записку, в которой сообщил, что это ограбление и ей необходимо отдать ей все деньги, в противном случае он обещал взорвать банк", — сказал собеседник агентства.

Однако женщина не поверила в намерения мужчины и нажала тревожную кнопку. Несостоявшийся грабитель расстроился данному факту, сказал "Ну и ладно!" и ушел.

В настоящее время ведутся поиски преступника. Возбуждено уголовное дело по факту попытки ограбления.