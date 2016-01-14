В Великобритании за крупнейшее ограбление в истории страны осудили "банду дедушек"

В течение пасхальных выходных банда из трех человек проникла в хранилище в здании Hatton Garden, где из 73 сейфов похитила драгоценности на сумму около 20 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на Reuters сообщает ТСН.ua.

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Грабители проникли в лифтовую шахту здания, спустились по ней к хранилищу и с помощью тяжелого снаряжения проделали отверстие в толстой бетонной стене. На следующий день троица вернулась за добычей. Полиция смогла найти только треть украденного.

В Британии преступников назвали "бандой дедушек", поскольку двоим преступникам было за 70, а самому молодому – 42 года. Один из грабителей - 76-летний Брайан Ридер – воспользовался своим пенсионным удостоверением, чтобы бесплатно доехать до места преступления на автобусе.

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Он уже ранее уже был осужден за аналогичное ограбление: в 1983 он вскрыл хранилище Brink's Mat в лондонском аэропорту Хитроу. Приговор "банде дедушек" объявят в марте.