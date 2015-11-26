Мобильному оператору в КНДР приказали изменить номера в честь Великого Вождя

Северокорейскому мобильному оператору Koryolink было приказано изменить свой телефонный код с 191 на 1912 в честь года рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, сообщает Лента.ру со ссылкой на The Guardian.

По мнению властей, теперь каждый житель страны и иностранец, пребывающий на территории КНДР, при наборе номера будет почитать память Ким Ир Сена. Издание отмечает, что телефонный код компании-конкурента Kangsung Net — 195 — останется без изменений.

Всего услугами связи Koryolink пользуются почти 2,5 миллиона северокорейцев, причем большинство из них принадлежат к местной элите.

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The Guardian сообщает, что обычный мобильный телефон стоит около 20 процентов среднегодовой зарплаты, однако покупатели все равно находятся, и сигнал от базовых станций северокорейских операторов можно поймать даже на китайской территории. Услуги Koryolink стоят 35 американских центов за три месяца.

В КНДР распространен культ личности основателя государства Ким Ир Сена. У него было множество титулов, среди которых Великий Вождь, Солнце Нации, Железный Всепобеждающий Полководец, Маршал Могучей Республики, Залог Освобождения Человечества. В 1998 году спустя четыре года после смерти Ким Ир Сен был назначен вечным президентом КНДР. Сейчас у власти в стране находится его внук — Ким Чен Ын.