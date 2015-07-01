В Германии выпустили водку в честь дефолта Греции (фото)

В Германии производитель крепких напитков пытается заработать на экономических проблемах Греции. Бизнесмен Уве Дахльгофф начал производство водки под названием Grexit.

Об этом сообщает Newsweek, добавляя, что у напитка лимонный привкус, который намекает на высказывание о неудачах: "Если жизнь посылает тебе горькие лимоны, начинай давить лимонад", передает ZN.ua.

На этикетке напитка изображен премьер-министр Греции Алексис Ципрас, который выпивает с министром финансов Янисом Вароуфакисом. А над ними с мрачным выражением лица нависла синяя Ангела Меркель. На этикетке также есть надпись: "Даже горькие фрукты хороши".

"Это такая сатира. Стоит немного смеяться над такими вещями", - объяснил свой замысел немецкий бизнесмен.

Читайте такжеГреция готова принять предложения кредиторов с изменениями

По его словам, на полки магазинов водка Grexit должна попасть на следующей неделе после греческого референдума. Тем временем дефолт Греции из-за кредитов МВФ стал историческим, поскольку впервые в истории развитая страна пережила дефолт из-за неспособности выплатить кредитные обязательства перед МВФ – организацией, которая призвана спасать страны от таких катастроф.