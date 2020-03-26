В Италии священник забыл выключить фильтры во время онлайн-службы (видео)

Зрители поблагодарили священника за отличное настроение и поддержку во время карантина.

Итальянский священник Паоло Лонго из-за пандемии коронавируса проводил онлайн-трансляцию службы, но забыл выключить фильтры.

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Видео опубликовано в Twitter.

Во время онлайн-службы на священнике появляются цифровой шлем, шляпа, окладистая борода и другие смешные фильтры.

Ролик в Twitter просмотрели уже более 5,5 миллиона раз.

Зрители поблагодарили священника за отличное настроение и поддержку во время карантина. Его ошибку назвали «чудом господним», а также спорили, какой образ ему больше идет.

Как сообщал УНИАН, в мире общее число жертв коронавируса превысило 20 тысяч человек.