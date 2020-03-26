В Италии священник забыл выключить фильтры во время онлайн-службы (видео)
06:40, 26 марта 2020Курьёзы
1119 0
Зрители поблагодарили священника за отличное настроение и поддержку во время карантина.
Ошибку священника назвали "чудом господним" / скриншот из видео
Итальянский священник Паоло Лонго из-за пандемии коронавируса проводил онлайн-трансляцию службы, но забыл выключить фильтры.
Читайте такжеВ Индии ребенка назвали в честь коронавируса
Видео опубликовано в Twitter.
Во время онлайн-службы на священнике появляются цифровой шлем, шляпа, окладистая борода и другие смешные фильтры.
Ролик в Twitter просмотрели уже более 5,5 миллиона раз.
Зрители поблагодарили священника за отличное настроение и поддержку во время карантина. Его ошибку назвали «чудом господним», а также спорили, какой образ ему больше идет.
Как сообщал УНИАН, в мире общее число жертв коронавируса превысило 20 тысяч человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter