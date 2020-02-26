Британские фермеры продали бордер-колли в США за 25 тысяч долларов (видео)
Фермеры из Великобритании продали собаку породы бордер-колли своим коллегам из США за 24,5 тысячи долларов.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Таким образом, собака Меган стала едва ли не самой дорогой овчаркой в мире. Торги провели на местном аукционе.
Меган – 2,5 года, родилась она на ферме и присматривала за отарой овец. Хозяева недоумевают, чем же их собака так впечатлила американцев, ведь обычно эти породы дают не более трех тысяч. На прощание они купили Меган огромную жареную курицу и даже разрешили поспать на своей подушке.
Уже совсем скоро собака будет присматривать за коровами на ранчо в Оклахоме.
Как сообщал УНИАН, в Соединенных Штатах Америки мужчина через суд добился права получить автомобильные номера с надписью "Я Бог" (IM GOD).