Британские фермеры продали бордер-колли в США за 25 тысяч долларов (видео)

Собака Меган стала едва ли не самой дорогой овчаркой в мире.

Фермеры из Великобритании продали собаку породы бордер-колли своим коллегам из США за 24,5 тысячи долларов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Таким образом, собака Меган стала едва ли не самой дорогой овчаркой в мире. Торги провели на местном аукционе.

Меган – 2,5 года, родилась она на ферме и присматривала за отарой овец. Хозяева недоумевают, чем же их собака так впечатлила американцев, ведь обычно эти породы дают не более трех тысяч. На прощание они купили Меган огромную жареную курицу и даже разрешили поспать на своей подушке.

Уже совсем скоро собака будет присматривать за коровами на ранчо в Оклахоме.

Как сообщал УНИАН, в Соединенных Штатах Америки мужчина через суд добился права получить автомобильные номера с надписью "Я Бог" (IM GOD).