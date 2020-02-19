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"Я Бог": американец отсудил право ездить с номерами "IM GOD" и 150 тысяч долларов компенсации

19:45, 19 февраля 2020
Курьёзы
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Американец все-таки получил автомобильные номера "IM GOD" / фото: CTV

Об этом сообщает CTV.

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Отмечается, что заявку на номерные знаки транспортного средства Бен Харт подал в 2016 году, но ему было отказано. Транспортные службы Кентукки обосновывали отказ тем, что такая табличка "не подходит под требования".

Американец обратился в суд, который удовлетворил его иск. Согласно решению суда, Бен получит номера и денежную компенсацию в размере 150 тысяч долларов, которая полностью покроет его расходы на адвокатов.

Как сообщал УНИАН, мужчина по имени Колин Уэйр выиграл в лотерею 161,7 млн фунтов стерлингов в 2011 году и организовал роскошную вечеринку для друзей после своей смерти.

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