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Похлопал по плечу в знак благодарности: в Египте британца арестовали за домогательство к сотруднику аэропорта

16:28, 14 февраля 2020
Курьёзы
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Иллюстрация / REUTERS

В Египте 51-летнего британца обвинили в сексуальном домогательстве, хотя его семья утверждает, что тот лишь похлопал по плечу сотрудника аэропорта в знак благодарности, передает The Sun.

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Тони Камоччио, живущий в графстве Суррей отец четверых детей, был арестован египетской полицией. Британец отправлен в тюрьму Хургады.

Жена и сын задержанного остались в Египте и добиваются его освобождения у местных властей.

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