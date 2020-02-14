Похлопал по плечу в знак благодарности: в Египте британца арестовали за домогательство к сотруднику аэропорта

Жена и сын задержанного остались в Египте и добиваются его освобождения у местных властей.

В Египте 51-летнего британца обвинили в сексуальном домогательстве, хотя его семья утверждает, что тот лишь похлопал по плечу сотрудника аэропорта в знак благодарности, передает The Sun.

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Тони Камоччио, живущий в графстве Суррей отец четверых детей, был арестован египетской полицией. Британец отправлен в тюрьму Хургады.

Жена и сын задержанного остались в Египте и добиваются его освобождения у местных властей.