Похлопал по плечу в знак благодарности: в Египте британца арестовали за домогательство к сотруднику аэропорта
16:28, 14 февраля 2020Курьёзы
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Жена и сын задержанного остались в Египте и добиваются его освобождения у местных властей.
Иллюстрация / REUTERS
В Египте 51-летнего британца обвинили в сексуальном домогательстве, хотя его семья утверждает, что тот лишь похлопал по плечу сотрудника аэропорта в знак благодарности, передает The Sun.
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Тони Камоччио, живущий в графстве Суррей отец четверых детей, был арестован египетской полицией. Британец отправлен в тюрьму Хургады.
Жена и сын задержанного остались в Египте и добиваются его освобождения у местных властей.
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