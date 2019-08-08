В центре Ривного сожгли киоск предпринимателя, продававшего газеты по сниженной цене

Сам предприниматель связывает этот факт с заинтересованностью конкурентов и не планирует отказываться от своего замысла.

В центре Ривного сегодня, 8 июля, около 2 часов ночи неизвестные злоумышленники подожгли киоск предпринимателя, который продавал газеты без розничной наценки – по оптовой цене.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области, пожар был полностью ликвидирован в 3.20.

Огнем уничтожен холодильник, кофемолка, входные двери, електрораспределительный щит, а также повреждено покрытие, стены и пол торгового заведения.

По информации отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Ривненской области, на месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что неизвестный поджог помещение, бросив внутрь четыре пластиковые бутылки с горюче-смазочными материалами.

Как передает корреспондент УНИАН, выкупленный предпринимателем газетный киоск был открыт в центре города в июне этого года с целью реализации газет по их оптовой цене. В то же время, зарабатывать автор идеи планировал на продаже кофе и чая, которые он предлагал покупателям вместе со свежей прессой. По словам предпринимателя, он планировал возродить давнюю местную традицию чтения свежих газет за кофе и чаем.

Сожженный киоск расположен в самом центре города вблизи Свято-Воскресенского собора, который является историческим памятником. Ежедневно в этом месте бывают сотни туристов. Поэтому идея, по прогнозам ее автора, имеет перспективы на успех.

Сейчас собственной областной типографии в Ривне нет. На ее месте находится торговый комплекс. Местные же газеты печатаются в других городах. Затем они доставляются в город на оптовый склад, с которого раскупаются розничными продавцами.

«По факту умышленного повреждения имущества путем поджога следователи Ривненского отдела полиции начали досудебное расследование по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины», - отмечается в сообщении пресс-службы полиции.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пятнадцати лет.

Сам предприниматель в беседе с местными журналистами заявил, что связывает факт поджога с заинтересованностью конкурентов, которые реализуют прессу со своей наценкой. По мнению специалистов, их круг может быть широким – от тех, кто распространяет прессу через сети киосков, до тех, кто продает газеты в людных местах.

Сам же автор идеи от своего замысла после инцидента отказываться не планирует.