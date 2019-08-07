На Волыни на празднование Дня села пригласили стриптизера
19:02, 07 августа 2019Курьёзы
148 0
Шоу-программа стриптизера будет завершать празднование.
На праздновании Дня села в Вишенках выступит стриптизер / фото УНИАН
На празднование Дня села Вишенки в Волынской области пригласили стриптизера.
Об этом свидетельствует афиша мероприятия, опубликованная в соцсетях.
Жителей села ждут выступление духового оркестра, дуэта бандуристок, комика и шоу-балета. Гостей праздника будут угощать жареным кабаном и ухой. Также запланирован розыгрыш лотереи и конкурсы.
Завершать празднование будет шоу-программа от стриптизера "Мистера Тико", который прибудет в полночь.
фото Facebook
Как сообщал УНИАН, в России завдетсадом уволилась из-за скандального видео со стриптизом.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter