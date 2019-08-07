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На Волыни на празднование Дня села пригласили стриптизера

19:02, 07 августа 2019
Курьёзы
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На праздновании Дня села в Вишенках выступит стриптизер / фото УНИАН

Об этом свидетельствует афиша мероприятия, опубликованная в соцсетях.

Жителей села ждут выступление духового оркестра, дуэта бандуристок, комика и шоу-балета. Гостей праздника будут угощать жареным кабаном и ухой. Также запланирован розыгрыш лотереи и конкурсы.

Завершать празднование будет шоу-программа от стриптизера "Мистера Тико", который прибудет в полночь.

фото Facebook

Как сообщал УНИАН, в России завдетсадом уволилась из-за скандального видео со стриптизом.

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Теги: #праздник#стриптиз