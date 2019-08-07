На Волыни на празднование Дня села пригласили стриптизера

Шоу-программа стриптизера будет завершать празднование.

На празднование Дня села Вишенки в Волынской области пригласили стриптизера.

Об этом свидетельствует афиша мероприятия, опубликованная в соцсетях.

Жителей села ждут выступление духового оркестра, дуэта бандуристок, комика и шоу-балета. Гостей праздника будут угощать жареным кабаном и ухой. Также запланирован розыгрыш лотереи и конкурсы.

Завершать празднование будет шоу-программа от стриптизера "Мистера Тико", который прибудет в полночь.

Как сообщал УНИАН, в России завдетсадом уволилась из-за скандального видео со стриптизом.