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Голландское телевидение решило охладить страдающих от жары снежной лавиной

22:42, 25 июля 2019
Курьёзы
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REUTERS

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Сообщается, что телевизионщики решили проводить такие трансляции из-за абсолютного температурного рекорда 40,4 °C.

Как отмечается, местное телевидение RTV Oost показывает кадры снежных пейзажей на своем канале «Fresh TV».

Как сообщал УНИАН, ранее Европейское космическое агентство показало, как выглядит рекордная жара в Европе из космоса.

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Теги: #жара#телевидение#Голландия