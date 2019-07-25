Голландское телевидение решило охладить страдающих от жары снежной лавиной
22:42, 25 июля 2019Курьёзы
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Телевизионщики решили проводить такие трансляции из-за абсолютного температурного рекорда 40,4 °C.
REUTERS
Голландское телевидение проводит трансляции снежные пейзажи. Об этом сообщает BFM.TV.
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Сообщается, что телевизионщики решили проводить такие трансляции из-за абсолютного температурного рекорда 40,4 °C.
Как отмечается, местное телевидение RTV Oost показывает кадры снежных пейзажей на своем канале «Fresh TV».
Как сообщал УНИАН, ранее Европейское космическое агентство показало, как выглядит рекордная жара в Европе из космоса.
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