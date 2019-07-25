Голландское телевидение решило охладить страдающих от жары снежной лавиной

Телевизионщики решили проводить такие трансляции из-за абсолютного температурного рекорда 40,4 °C.

Голландское телевидение проводит трансляции снежные пейзажи. Об этом сообщает BFM.TV. Читайте такжеВ Польше из-за жары мелеют реки Сообщается, что телевизионщики решили проводить такие трансляции из-за абсолютного температурного рекорда 40,4 °C. Как отмечается, местное телевидение RTV Oost показывает кадры снежных пейзажей на своем канале «Fresh TV». Как сообщал УНИАН, ранее Европейское космическое агентство показало, как выглядит рекордная жара в Европе из космоса.

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